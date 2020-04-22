الفيفا يحمي النصر برفض تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي

يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فكرة إلغاء الموسم الكروي في السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا، وعدم السماح بتنفيذ الاتحاد المحلي ورابطة الأندية لقرار تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين على حساب النصر، وذلك حسب تأكيد أسطورة نادي الزعيم الأزرق “محمد الدعيع”.

ويتصدر نادي الهلال مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، المعروفة بـ “كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، برصيد 51 نقطة بعد مرور 22 جولة، متقدمًا بست نقاط فقط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وإلتقت صحيفة الرياضية السعودية بأسطورة الخضر “محمد الدعيع” للتحدث عن موضوع إلغاء الموسم وتحديد هوية البطل رغم إمكانية عودة النصر خلال الجولات القادمة، حال تم استئناف المسابقة من دون جمهور.

وقال محمد الدعيع للصحيفة واسعة الإنتشار “الفيفا لن يقبل بمنح لقب الدوري السعودي للهلال. مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم رفضوا ما فعله الاتحاد البلجيكي بمنح كلوب بروج للقب الدوري رغم أن المنافسة لا تزال في الملعب”.

واستطرد الدعيع “الفيفا طلب بشكل واضح استمرار الدوريات ولو بعد شهرين أو حتى ثلاثة أشهر، والدوري ليس الصدارة فقط، فهناك صعود وهبوط، وفي الدوري السعودي تتبقى ثماني جولات يمكن إنهاؤها في شهر ونصف الشهر، القضية لا تنحصر في الدوري السعودي فقط بل تشمل كذلك دوريات العالم كله”.

وعن رأيه، قال الدعيع “في تصوري، من الأفضل أن يُستكمل الدوري السعودي بعد تحسن الأمور، والتعامل مع فترة التوقف الماضية مُجرد معسكرات تكون قبل بداية الموسم الجديد”.

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مع ذلك لم يستبعد الدعيع قدرة الهلال على حسم لقب الدوري لصالحه، قائلاً “الفريق يعيش أفضل حالاته مع المدير الفني رازفان لوشيسكو، ولو أستمر على نفس المنوال أعتقد أنه سيحقق لقب الدوري السعودي هذا الموسم، خاصةً أن إدارة النادي تعمل في الموسم الجاري في صمت، وتبتعد عن الضجيج والآراء العاطفية، ويمتلك النادي جهازًا فنيًا جيدًا بالإضافة إلى جهاز طبي على أعلى مستوى، قلل كثيرًا من الإصابات وتكرر إصابات اللاعبين”.

ظلم كبير للنصر والعين

شدد الدعيع على صعوبة إنهاء الدوري حتى لو كان الهلال متصدرًا بأكثر من 6 نقاط، ففي هذا القرار ظلم كبير لنادي النصر بالإضافة إلى العين الذي يتصدر مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وتابع الدعيع قائلاً “سيكون إلغاء الدوري ظالمًا للنصر وللفرق المنافسة على البقاء والصعود إلى دوري المحترفين، فعلى سبيل المثال نادي العين ينتظر فرصة الصعود منذ عقود وإلغاء المسابقة ظلم كبير له”.

ويتصدر نادي العين مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي برصيد 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الباطن قبل توقف الموسم بسبب فيروس كورونا.

ويضم هجوم العين اللاعب التونسي الخبير “هيثم الجويني”، ويتصدر النيجيري “بيتر نواه” لائحة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 7 أهداف.