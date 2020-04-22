لعب أسطورة كرة القدم الإيطالية “روبرتو باجيو” بين صفوف نادي يوفنتوس الايطالي فى الفترة من عام 1990 الي عام 1995، واستطاع ان يُتوج بلقب أفضل لاعب فى أوروبا عام 1993، ويعتبر أفضل خامس هدف فى تاريج الدوري الايطالي، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع يوفنتوس.

وصلت عدد مشاركات روبرتو باجيو مع نادي يوفنتوس فى الدوري الايطالي الى 141 مباراة، سجل خلالها 78 هدفاً، واستطاع ان يتُوج مع اليوفي بالدوري موسم 1994-95، وفى نفس العام تُوج بكأس ايطاليا.

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وسجل باجيو 22 هدفاً مع يوفنتوس فى 32 مباراة بمختلف البطولات الأوروبية، خلال 5 مواسم، واستطاع ان يتُوج مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1992-93، وفاز بلقب هداف نسخه 1990-91 برصيد 9 أهداف.

يذكر ان روبرتو باجيو قد انتقل من نادي فيورنتينا إلى نادي يوفنتوس بمبلغ وقدره 19 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم وقياسي في ذلك الوقت، وفى عام 1995 انتقل الى نادي ايه سي ميلان.

إليكم فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع يوفنتوس