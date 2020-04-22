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سجل أبطال كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يعتبر كأس خادم الحرمين الشريفين، البطولة الثانية من حيث الأهمية في كرة القدم بعد الدوري السعودي للمحترفين، وغالباً ما تعرف هذه المسابقة بـ(كأس الملك)، وبدأ كأس الملك فى عام 1957، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم سجل أبطال كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”.

يتصدر نادي أهلي جدة قائمة أكثر الأندية السعودية تتويجاً بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقب، وهو أول نادي يتمكن من الاحتفاظ بكأس الملك بنسخته القديمة.

ويأتي نادي الاتحاد فى المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، وفى المركز الثالث يأتي نادي الهلال برصيد 8 ألقاب، ورابعاً يأتي نادي النصر برصيد 6 ألقاب.

واستطاع نادي الشباب حصد 3 ألقاب، وكل من الإتفاق والوحدة حصدا لقبان، وتُوج نادي التعاون بلقب الكأس مرة واحدة فقط فى نسختها الأخيرة عام 2019.

سجل أبطال كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين” (صور:Google)

النظام الحديث (الحالي)

فى عام 2008 حتى عام 2013، كان نظام البطولة خروج المغلوب، وتبدأ من دور ربع النهائي بحيث تلعب كل مرحلة مباراتين (ذهاب–إياب)، ويشارك فيها 8 فرق هم بطل كأس ولي العهد، وبطل كأس الأمير فيصل بن فهد، والفرق الست الأولى في ترتيب الدوري السعودي.

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وفى عام 2014 حتى عام 2013 صدر قرار بتعديل مسمى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال لتصبح كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك تعديل نظام المسابقة بحيث تشمل 153 نادي يمثلون جميع أندية السعودية، ويتم لعب الأدوار النهائية من دور ال 32 بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة ماعدا دور نصف النهائي الذي يقام من مباراتين ذهاباً وإياباً.

وفى عام 2015 أصبح دور نصف النهائي يلعب من مباراة واحدة والذي يوُهل للمباراة النهائية، وشهد موسم 2015 عودة الهلال للبطولة وحصده اللقب السابع له بتاريخ البطولة بعد غياب دام 26 عام عن البطولة، مع العلم بأن البطولة قد توقفت لمدة سبعة عشرة سنة من عام 1990 وحتى 2007.

يذكر ان بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يتأهل الى دوري أبطال آسيا، ويحصل على مبلغ 10 مليون ريال سعودي، والوصيف يحصل على مبلغ 4 مليون ريال سعودي.

إليكم سجل أبطال كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”

 

الموسم البطل
1957 الوحدة
1959 الاتحاد
1960 الاتحاد
1961 الهلال
1962 الأهلي
1963 الاتحاد
1964 الهلال
1965 الاهلي
1966 الوحدة
1967 الاتحاد
1968 الاتفاق
1969 الاهلي
1970 الاهلي
1971 الاهلي
1973 الاهلي
1974 النصر
1976 النصر
1977 الاهلي
1978 الاهلي
1979 الاهلي
1980 الهلال
1981 النصر
1982 الهلال
1983 الاهلي
1984 الهلال
1985 الاتفاق
1986 النصر
1987 النصر
1988 الاتحاد
1989 الهلال
1990 النصر
2008 الشباب
2009 الشباب
2010 الاتحاد
2011 الاهلي
2012 الاهلي
2013 الاتحاد
2014 الشباب
2015 الهلال
2016 الاهلي
2017 الهلال
2018 الاتحاد
2019 التعاون
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