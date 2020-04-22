يعتبر كأس خادم الحرمين الشريفين، البطولة الثانية من حيث الأهمية في كرة القدم السعودية بعد الدوري السعودي للمحترفين، وغالباً ما تعرف هذه المسابقة بـ(كأس الملك)، وبدأ كأس الملك فى عام 1957، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم سجل أبطال كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”.

يتصدر نادي أهلي جدة قائمة أكثر الأندية السعودية تتويجاً بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقب، وهو أول نادي يتمكن من الاحتفاظ بكأس الملك بنسخته القديمة.

ويأتي نادي الاتحاد فى المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، وفى المركز الثالث يأتي نادي الهلال برصيد 8 ألقاب، ورابعاً يأتي نادي النصر برصيد 6 ألقاب.

واستطاع نادي الشباب حصد 3 ألقاب، وكل من الإتفاق والوحدة حصدا لقبان، وتُوج نادي التعاون بلقب الكأس مرة واحدة فقط فى نسختها الأخيرة عام 2019.

النظام الحديث (الحالي)

فى عام 2008 حتى عام 2013، كان نظام البطولة خروج المغلوب، وتبدأ من دور ربع النهائي بحيث تلعب كل مرحلة مباراتين (ذهاب–إياب)، ويشارك فيها 8 فرق هم بطل كأس ولي العهد، وبطل كأس الأمير فيصل بن فهد، والفرق الست الأولى في ترتيب الدوري السعودي.

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وفى عام 2014 حتى عام 2013 صدر قرار بتعديل مسمى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال لتصبح كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك تعديل نظام المسابقة بحيث تشمل 153 نادي يمثلون جميع أندية السعودية، ويتم لعب الأدوار النهائية من دور ال 32 بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة ماعدا دور نصف النهائي الذي يقام من مباراتين ذهاباً وإياباً.

وفى عام 2015 أصبح دور نصف النهائي يلعب من مباراة واحدة والذي يوُهل للمباراة النهائية، وشهد موسم 2015 عودة الهلال للبطولة وحصده اللقب السابع له بتاريخ البطولة بعد غياب دام 26 عام عن البطولة، مع العلم بأن البطولة قد توقفت لمدة سبعة عشرة سنة من عام 1990 وحتى 2007.

يذكر ان بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يتأهل الى دوري أبطال آسيا، ويحصل على مبلغ 10 مليون ريال سعودي، والوصيف يحصل على مبلغ 4 مليون ريال سعودي.

إليكم سجل أبطال كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”