متصدر الدوري الجزائري “بلوزداد” يكافيء 4 لاعبين بعقود جديدة

استغل متصدر الدوري الجزائري “بلوزداد” توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، لاتخاذ بعض القرارات الهامة للحفاظ على استقراره الفني خلال الموسم المقبل الذي قد يشهد مشاركته في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقررت إدارة شباب بلوزداد تجديد عقود أربعة من أميز لاعبي الفريق هذا الموسم هم “شعيب كداد وبلال تريكات وزين العابدين بولخوة وحايس ريان”.

ووافق شعيب كداد على تمديد عقده مع شباب بلوزداد حتى صيف 2023، بعد أن لعب 39 مباراة خلال موسم ونصف منذ انضمامه من أولمبي الشلف في الميركاتو الصيفي 2018.

قلب الدفاع صاحب الـ 25 عامًا، سجل هذا الموسم هدفًا وحيدًا كان أمام نصر حسين داي، وانتصر فريقه بهدفين لهدف خارج الديار.

ونال شعيب كداد البطاقة الصفراء 14 مرة منذ انضمامه لصفوف بلوزداد، بواقع 7 بطاقات في 24 مباراة بالموسم الماضي، و7 بطاقات في 15 مباراة هذا الموسم.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي على موقع فيسبوك “تجديد عقود الثلاثي يأتي ضمن خطة الحفاظ على ركائز الفريق للحفاظ على استقرار التشكيلة في قادم التحديات”.

هل يعتزل تريكات في بلوزداد؟

نجحت إدارة بلوزداد في إقناع ابن الأكاديمية “بلال تريكات” بتجديد عقده حتى صيف 2022، ما يعني أنه في الطريق لقضاء 9 مواسم متتالية مع الفريق الأول منذ تصعيده عام 2012، وبالتالي قد يعتزل تريكات في بلوزداد إذا ما حصل على عقد جديد قبل بلوغه الـ 31 عامًا.

Advertisements

لاعب الوسط الدفاعي صاحب الـ 28 عامًا، شارك في 19 مباراة بالدوري الجزائري هذا الموسم، وشهدت مباراة واحدة طرده بالبطاقة الصفراء الثانية أمام بارادو في الجولة السابعة من المسابقة.

ولا يزال بلال تريكات يبحث عن هدفه الأول بقميص شباب بلوزداد في منافسات الدوري المحلي، حيث لعب 102 مباراة في المسابقة منذ عام 2012 دون أن يهز الشباك.

كما جدد اللاعب الشاب “حايس ريان” عقده حتى عام 2022، رغم أنه لم يشارك سوى 9 مرات كأساسي هذا الموسم، من بينهم 6 مباريات كأساسي، دون تسجيل أي هدف.

وكسب حايس ريان قلوب جمهور بلوزداد بفضل الهدف الذي سجله في مرمى شباب قسنطينة بالوقت الإضافي من مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس الجزائر 2019، علمًا بأنه شارك كبديل في الدقيقة 96.

وبالمثل جدد زين الدين بولخودة عقده حتى صيف 2022، علمًا بأنه انضم من مولودية الجزائر في الميركاتو الصيفي 2018.

وشارك زين الدين في 35 مباراة مع الفريق في منافسات الدوري، بواقع 22 مباراة في الموسم الماضي و13 مباراة هذا الموسم، من بينهم مباراتين فقط كبديل!.

وساهم زين الدين في تتويج بلوزداد بلقب كأس الجزائر الموسم الماضي، عندما شارك كبديل في آخر 10 دقائق من المباراة التي انتصر بها الفريق بهدفين دون رد على بجاية.