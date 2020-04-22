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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حارس ريال مدريد الأسبق يفتح النار على ميسي ورونالدو " المزيف والمتغطرس " والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
فجر أحد حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابقين بنادي ريال مدريد الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أدلى بتصريحات نارية عبر فيها عن رأيه في الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو .
وفي تصريحات صحفية أدلى بها " جيرزي دوديك " للماركا الإسبانية أكد أن ميسي مزيف وأسلوبه مستفز تماماً مثل الفريق الذي يلعب له برشلونة والمدرب الذي تتلمذ على يده بيب جوارديولا.
وعندما وصلوا إلى الكمال في الإستفزاز كان هذا الامر يؤذي مدرب الريال الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو والفريق الملكي بأكمله.
وأضاف دوديك أن ميسي كان يتحدث بصورة مغلظة مع بيبي وسيرجيو راموس ولا يمكن لأحد أن يتخيل الفظاظة التي كان يتكلم بها.
وعن رأيه في البرتغالي كريستيانو رونالدو أكد أنه متغطرس لكنه يتوفر على رجل حقيقي في مكنون نفسه.
وأنهى أن رؤول جونزاليس دائماً ما كان يحب المنافسة ويفضل الفوز في جميع المباريات.
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