شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس الموافقة علي احتراف أي لاعب في الفريق .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة نادي الزمالك الموافقة علي احتراف أي لاعب في الفريق، في حالة وصول النادي عرض رسمي يليق باسم النادي واللاعب.

وانتشرت أنباء مؤخرا عن تلقي بعض لاعبي الزمالك اتصالات من وكلاء لاعبين بوجود متابعة من أندية أوروبية تمهيدا للتعاقد معهم في الصيف المقبل ابرزهم احمد سيد زيزو ومحمود علاء ومصطفي محمد وأشرف بن شرقي ، مما جعل إدارة الزمالك تدرس عدم الوقوف امام رغبة اللاعبين في الاحتراف والاستفادة من تسويقهم ماديا ولكن بشرط توفير البديل المناسب خاصة ان هناك مراكز داخل الفريق تعاني من نقص مثل الظهير الأيمن.

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وتلقى أحمد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، عروضا من أحد الأندية التركية لضمه فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد تألقه مع الفريق الأبيض منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة فى العام الماضى ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق وأدى تألقه إلى انضمامه للمنتخب الوطنى.

وكشف زيزو للمقربين منه أنه يفضل، حال رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد، الاحتراف الأوروبى مجددا بعد تجاربه السابقة فى البرتغال وبلجيكا قبل انضمامه لقلعة ميت عقبة.

وتلقى أيضا زيزو عروضا من الدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا، مؤكداً إن العرض التركى مازال قائما حتى اللحظة الجارية مشددا إن هناك مندوبين من النادى التركى الذى يرفض الكشف عن هويته قد حرصا على متابعته مع الزمالك من الملعب فى بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى الذى فاز بهما الزمالك على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، وذلك بجانب مندوبا من أحد الأندية الإيطالية قبل أن يتوقف النشاط الرياضى فى معظم دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.