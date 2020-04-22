شكرا لقرائتكم الجهاز الطبى للزمالك يجتمع للحديث حول متطلبات الفريق خلال الفترة الجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على عقد اجتماعا، للحديث حول متطلبات الفريق خلال الفترة الجارية، بناءً على تعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى يحرص على التواصل مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بصورة دورية للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وشهد اجتماع الجهاز الطبى للزمالك مناقشة حالة اللاعبين والأمور المختلفة التى تخص الفريق لتقديم تقريرًا للفرنسى باتريس كارتيرون على حالة اللاعبين، فى ظل فترة التوقف السلبية خلال الفترة الحالية، بعد تعليق منافسات الدورى الممتاز، وتأجيل مباريات دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لأجل غير مُسمى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.



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وسبق وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، من جهازه المعاون، إعداد تقرير مفصل عن أوزان اللاعبين خلال الوقت الحالى وكذلك معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم ومدى التزامهم بخوض التدريبات بصورة يومية وحالة كل لاعب خلال الوقت الجارى فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبى الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مُجددًا، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية.