شكرا لقرائتكم دورتموند يخشى استئناف الدوري دون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخشى فريق بوروسيا دورتموند، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، أن يفقد ميزة كبيرة في حال استكمال المسابقة هذا الموسم بدون حضور جماهيري، لاسيما أن الفريق يمتلك أكبر ملعب مع وجود المدرج الجنوبي الشهير (الجدار الأصفر).

وقال سيباستيان كيل المسؤول بدورنموتد لصحيفة (شبورت بيلد) الألمانية: إذا لم يكن لديك فجأة أكثر من 80 ألف مشجع خلفك منهم 25 ألف في المدرج الجنوبي وحده، فهذا بالتأكبد لا يعتبر ميزة.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، كما أن الفريق يمتلك أفضل سجل داخل ملعبه حيث يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لخسارة داخل قواعده.

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ويتبقى لدورتموند خمس مباريات على ملعبه من أصل تسع متبقية من الموسم الذي يأمل أن يكتمل بدءا من مايو المقبل، متضمنة مباراتين للفريق ضد غريمين تقليديين هما شالكه وبايرن ميونخ.

وقال إيمري كان لاعب وسط الفريق: لن تكون تلك ميزة لنا إذا اضطررنا للعب بدون حضور الجماهير.

ويحضر السويسري لوسيان فافري مدرب دورتموند لاعبيه ذهنيا للسيناريو المقبل حيث قال كيل :من الواضح أن المباريات ستكون غير عادية بالنسبة للاعبين في البداية، خاصة في المباريات على ملعبنا.