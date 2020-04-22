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مدافع تشيلسي يتكفل بنفقات طعام الممرضين في مستشفى ألماني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سيتكفل المدافع الألماني الدولي انتونيو روديغر بنفقات طعام الممرضات والممرضين لثلاثة أشهر على الأقل، في مستشفى أبصر فيه النور في العاصمة برلين، بحسب ما ذكر ناديه تشليسي الإنجليزي الأربعاء.

وفي ظل تفشي ، رغب المدافع البالغ 27 عاما، مساعدة مستشفى "برلين شاريتيه" من خلال تحمل نفقات الطعام للممرضين والممرضات لثلاثة أشهر.

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وقال روديغر: اتصلت بمستشفى شاريتيه قبل عيد الفصح وسألتهم كيف يمكن المساعدة. أبلغوني إنه من الصعب جدا تنظيم الطعام لجهاز الممرضين في هذا الوقت نظرا لاقفال المطعم وكل المطاعم في المدينة. قررت أنا وعائلتي تحمل نفقات الطعام لثلاثة أشهر على الأقل.

وتابع اللاعب السابق لشتوتغارت وروما الإيطالي: أنا ممتن لكل ما قدمته لي برلين في صغري. اليوم أنا قادر على رد القليل واتمنى أن تتحسن الأمور في وقت قريب.

ورغم تسجيل نحو 150 ألف إصابة بفيروس "كوفيد-19" في ألمانيا، لكن عدد الوفيات بلغ نحو خمسة آلاف شخص، وهي حصيلة منخفضة نسبيا مقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

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