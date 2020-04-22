شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يدرس العروض الخارجية قبل حسم مصيره مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حسام عاشور قائد النادي الأهلي العروض الخليجية التي تلقاها في الأيام الأخيرة بعناية، قبل إعلان قراره النهائي سواء بالانتقال لنادي أخر أو الاعتزال بنهاية الموسم داخل جدران القلعة الحمراء، في ظل رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويعقد حسام عاشور قائد النادي الأهلي في الوقت الحالي جلسات اجتماع مع مسئولي الأندية الراغبة في الحصول على خدماته سواء داخل مصر أو خارجها، لسماع عروضهم ودراسة الموقف بدقة قبل تحديد موقفه النهائي، وعقد عاشور جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، أبلغه فيها عن عدم رضاه عن جلسته مع لجنة التخطيط والتي شهدت ابلاغه برفض تجديد عقده.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

ويرفض حسام عاشور التسرّع في تحديد مستقبله الكروي سواء بالاعتزال أو الاستمرار في الملاعب يأتي في مقدمتها، تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب انتشار وباء كورونا، وهو ما منحه مهلة أكبر في التفكير، أما السبب الثانى فهو تلقى قائد الأهلى عروضا من داخل مصر وخارجها ، والسبب الثالث أنه كان يشارك بشكل أساسي مع الأهلي في مباريات كثيرة ثم يعتزل الموسم الحالي فجأة، أما السبب الرابع فيتمثل في أن اللاعب صاحب الـ34 عاما لم يقم بأجراء جراحة وهو ما يؤكد قوته وقدرته على العطاء عكس الحال مع لاعبين أخرين تاثر مستواهم سلباً بسبب كثرة الإصابات.