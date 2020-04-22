شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يبحث عن ظهير أيسر "خبرة" لخلافة أحمد فتوح العائد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى عن ظهير أيسر خبرة لتعويض رحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الذى تأكد عودته مرة أخرى لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الموج الأزرق بنهاية إعارته الموسم الحالى .

وظهر أحمد فتوح بشكل جيد خلال كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت بالقاهرة وتوج بلقبها الفراعنة وقدم اللاعب مردودا جيدا ومثل ثنائيا متفاهما مع رمضان صبحى وكان لعرضياته من الجبهة اليسرى كلمة السر فى تحقيق أحفاد الفراعنة للبطولة والتأهل لاولمبياد طوكيو .

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من ناحية أخرى ربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لأحد ناديي الأهلى أو الزمالك، بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب.

ويعد حسام حسن مهاجم سموحة من أهم الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى فى مركز المهاجم بالإضافة لصلاح محسن الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

واكد حمادة صدقى أن حسام حسن من المهاجمين المميزين وأنه لن يتنازل عنه إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع أن يكون تعويضا على غياب اللاعب .