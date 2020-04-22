شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يفكر فايلر فى خريطة انتقالات الأهلى خلال الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت انتقالات الصيف المقبلة نفسها بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وداخل جدران النادى الأهلى على وجه الخصوص، حيث تترقب جماهير القلعة الحمراء إتمام أكثر من صفقة قوية للفريق خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل تجميد النشاط الرياضى على خلفية انتشار وباء كورونا وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

س: كيف يرى فايلر المدير الفنى للأهلى احتياجات الفريق خلال ميركاتو الصيف؟

ج: فايلر يرى أن الأهلى يحتاج للتدعيم على وجه السرعة والأهمية فى ثلاثة مراكز هى الجناح وصانع اللعب والدفاع.

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س: وماذا عن ضم ظهير أيمن؟

ج: لا يرى المدير الفنى للأهلى حاجة مُلحة لتدعيم هذا المركز رغم رحيل أحمد فتحى، فالمدرب السويسرى يرى أن هناك بعض لاعبى الفريق أمثال حسين الشحات وكريم نيدفيد حال تماثله للشفاء قادرين على اللعب فى مركز الظهير الأيمن بجانب محمد هانى الذى يعتمد عليه فايلر بشكل شبه أساسى، كما أن الأهلى يملك أكثر من لاعب من صفوف الناشئين يمكن الاستعانة بهم فى هذا المركز بجانب المُعارين أمثالا كريم يحيى (سموحة) وباسم على وأكرم توفيق (الجونة).

س: وماذا عن رغبة فايلر فى تدعيم الهجوم؟

ج: ليست ضمن أولويات فايلر.. فالمدرب السويسرى يرى أنه من الأفضل تدعيم المراكز الأخرى أفضل من الهجوم باعتبار أن الفريق يملك خيارات هجومية قوية أمثال مروان محسن والسنغالى أليو بادجى وإمكانية استعادة مهاجماً من المُعارين وتحديداتً صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان.

س: هل ينوى فايلر إعاردة المغربى وليد أزارو بعد انتهاء تجربة إعارته للاتفاق السعودى؟

ج: لا .. سيكون من الصعب عودة وليد أزارو لأن فايلر غير مُقتنع بطريقة لعبه ويراه غير مناسبة لطريقة لعب الأهلى فالمهاجم المغربى يُجيد اللعب على الهجمة المُرتدة حسب رؤية فايلر وهى الطريقة التى لا يلعب بها الأهلى تحت قيادة المدرب السويسرى.