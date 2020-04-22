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اللجنة الخماسية تواصل اجتماعاتها مع الجمعية العمومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني سلسلة اجتماعات مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم للاستماع إلى آرائهم في مجمل اهتمامات أسرة كرة القدم وبنود اللائحة الجديدة للاتحاد .

اجتمعت اليوم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع كل من النائب طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي وسعد صندوق رئيس نادي الرجاء، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح ، حيث تواكب الاجتماع مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط.

استبعد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مراكز الشباب من الدعم الذي تم صرفه بدءًا من اليوم والذي بلغ ٥٠ الف جنيه لكل نادي من أندية القسم الثاني والثالث.

أنهى اتحاد الكرة، اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، حيث قررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث على أن تتسلم الأندية الشيكات يوم الخميس أو الأحد المقبلين، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات القسم الرابع لوقت لاحق.

وكانت أنباء متضاربة وصلت الأندية حول قيمة الدعم المخصص لها من جانب الجبلاية، حيث ترددت أنباء عن حصول أندية القسم الثانى على 70 الفا و50 الفا للثالث و30 ألفا للرابع، قبل أن يصل مندوبو الأندية للجبلاية ويتأكدون من تخصيص شيكات متساوية لأندية القسمين الثانى والثالث بقيمة 50 الف جنيه، بينما تم تأجيل البت فى مصير شيكات القسم الرابع.

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اجتماع اتحاد الكرة مع اندية المظاليم

 

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اجتماع اتحاد الكرة مع اندية القسم الثاني و الثالث

 

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اجتماع اتحاد الكرة مع اندية المظاليم

 

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اجتماع اتحاد الكرة مع اندية المظاليم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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