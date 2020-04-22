شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: رفضت الانتقال للأهلى بسبب "جملة" الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق السيد الظهير الأيسر السابق لفريق الزمالك، عن استيائه من أسعار اللاعبين فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن هناك بعض اللاعبين لا يُجيدون تمرير الكرة ويصل سعرهم لملايين الجنيهات، قائلاً: "تخيل لو حازم إمام مازال لاعبًا فى هذا الوقت فكم سيكون ثمنه؟".

أضاف طارق السيد فى تصريحات إذاعية، إنه كان يجدد للزمالك بدافع الحب والإنتماء، مؤكدًا إنه إذا عاد به الزمن فسوف يقوم بالتفكر أكثر من مرة قبل التجديد، أو التوقيع، لافتًا إلى أن الـ 300 الف جنيه فى السابق كان يعد مبلغ ضخم نظرًا لكون الدولار حينها كان ثمنه 4.5 جنيه.

وعن الانتقال للأهلي، قال طارق السيد: "تلقيت عرضًا للانتقال لصفوف الأهلى مقابل مليون و300 ألف جنيه، فى جلسة مع محمود الخطيب حينها، وعرض الزمالك كان مقابل 900 ألف جنيه فقط.. ووقتها قال لى الخطيب: (أنت جاى النادى الأهلي) العبارة أغضبتنى خاصة إننى كنت قائد الزمالك".

Advertisements

تابع اللاعب الشهير بعصفورة: "مانويل جوزيه تحدث معى هاتفيًا وأكد لى مدى حاجته لخدماتى وشرح خطة اللعب وكيف سيعتمد على، ومينفعش الكابتن الخطيب يطلب يقعد معايا وأرفض، لكننى فضلت البقاء فى الزمالك، وفوجئت بالاستغناء عن خدماتى بعد ثلاثة أشهر".

استطرد: "وما حدث كان مجرد قصة انتخابية من أجل منعى من الانتقال للأهلي ثم الاستغناء عنى، وحينها إذا كنت تقدمت بشكوى ضد الزمالك لحصلت على قيمة عقدى كامل".