شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستخدم الأهلى ورقة صالح جمعة لضم بكار من بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو النادى الأهلى فى ضم رجب بكار نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، لتدعيم الجبهة اليمنى وتعويض رحيل أحمد فتحى، الذى لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده ووقع رسمياً لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة القلعة الحمراء تدرس استخدام ورقة صالح جمعة من أجل إتمام صفقة تبادلية مع بيراميدز فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما حسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر موقفه بشأن صالح، وعدم الرغبة فى وجوده.

ومن المنتظر أن تعرض إدارة الأهلى على نظيرتها فى بيراميدز إبرام صفقة تبادلية بضم صالح جمعة مقابل انضمام رجب بكار لصفوف المارد الأحمر، مع إمكانية سداد مقابل مادى بسيط.

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ويملك رجب بكار عامل الخبرة بسبب تمرسه فى الدورى المصرى، ولعبه بقميص العديد من الأندية، بالإضافة لامتلاكه خبرة أفريقية مع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم الجارى وظهوره بشكل طيب، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلى لاتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولى الناديين، ويتبقى فى عقد رجب بكار مع بيراميدز موسمين.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني، لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب فى صفوف الفريق.