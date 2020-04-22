شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: كفاية "مقارنات ملهاش لازمة بين اللاعبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد محمد ناجى جدو مهاجم منتخب مصر والأهلي والجونة السابق، الأحاديث الرائجة على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى، والتى من شأنها المقارنة بين لاعبين سابقين وحاليين من حيث الأداء والمستوى.

وكتب ناجى جدو عبر حسابه الشخصى على تويتر، قائلاً: "كفاية بقى مقارنات ملهاش لازمة بين لاعبين سابقين وحاليين والحقيقة أن كل جيل بيسلم جيل، وكل لاعب فيهم خدم الكره المصريه ومنتخب بلده و ناديه فى توقيته وبطريقته الخاصة".

وشهدت الفترة الحالية حدوث مقارنات بين لاعبين من أجيال سابقة أمثال محمد شوقى ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات وغيرهم وبين طارق حامد وشيكابالا وبعض اللاعبين من الجيل الحالى.

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ويقضى محمد ناجى جدو، وقته فى العزل المنزلى بركوب الدراجات برفقة ابنته على شواطئ الجونة للتخلص من ملل حظر التجول الذى فرضه وباء كورونا على الجميع .

من ناحية أخرى، أعلن نادر شوقى، مدير الشركة المسئولة عن فريق كرة القدم بنادى الجونة، تقسيم رواتب اللاعبين على 7 أشهر بموافقة لاعبى الفريق، فى ظل التوقف الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نادر شوقى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن مسألة تقسيم الرواتب لتجنب أزمة السيولة المالية فى ظل توقف النشاط الرياضى، مقدما الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على موقفهم، حيث رحبوا تماما بكل الأمور التى عرضها عليهم بشأن المستحقات المالية.