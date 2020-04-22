شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يتلقى عرضًا من تركياً.. ومتابعة إيطالية لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، عروضا من أحد الأندية التركية لضمه فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد تألقه مع الفريق الأبيض منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة فى العام الماضى ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق وأدى تألقه إلى انضمامه للمنتخب الوطنى.

وكشف زيزو للمقربين منه أنه يفضل، حال رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد، الاحتراف الأوروبى مجددا بعد تجاربه السابقة فى البرتغال وبلجيكا قبل انضمامه لقلعة ميت عقبة.

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وتلقى أيضا زيزو عروضا من الدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا، مؤكداً إن العرض التركى مازال قائما حتى اللحظة الجارية مشددا إن هناك مندوبين من النادى التركى الذى يرفض الكشف عن هويته قد حرصا على متابعته مع الزمالك من الملعب فى بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى الذى فاز بهما الزمالك على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، وذلك بجانب مندوبا من أحد الأندية الإيطالية قبل أن يتوقف النشاط الرياضى فى معظم دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح زيزو هذا الموسم خلال مشاركاته مع الزمالك فى تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 أهداف ويعد من العناصر الأساسية فى تركيبة الفريق الأبيض فيما وضع مسئولو الزمالك شرطًا بشأن رحيل أى لاعب من الفريق الأبيض، فى الصيف المقبل، وهو أن يقوم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بتوقيع موافقة كتابية حول المسألة، بعدما تلقى عدد من لاعبى الأبيض سواء الحاليين أو المعارين، مجموعة من العروض المختلفة فى الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض لن تسمح برحيل أى لاعب سوى بموافقة كتابية من المدرب الفرنسى، فيما طلب الفرنسى باتريس كارتيرون من جهازه المعاون، إعداد تقرير مفصل عن أوزان اللاعبين خلال الوقت الحالى وكذلك معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم ومدى التزامهم بخوض التدريبات بصورة يومية وحالة كل لاعب خلال الوقت الجارى فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.