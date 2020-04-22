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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها هدف الأهلى والزمالك السابق معروض على بيراميدز لضمه فى الموسم الجديد، اتحاد الكرة يكشف جديد أزمة التحقيق مع عبد الله السعيد فى شكوى الأهلى.

تلقى مسئولو بيراميدز ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين لضم محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلى التونسى، فى فترة الانتقالات المقبلة لتعزيز قوة الفريق فى الموسم الجديد.

فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة، مفاجأة جديدة في القضية المثارة حاليا بين النادي الأهلي وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بعد إعلان الأحمر تقديم شكوى للجبلاية ضد اللاعب للحصول على مليوني دولار قيمة الشرط الجزائى بعد انتقال السعيد من اهلي جدة الي بيراميدز، وذلك بعد رفض فيفا شكوى الأهلي.

يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى فى مواصلة التفاوض مع الزمالك، حول الحصول على خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، بشكل نهائى، بشرط أن تقوم إدارة الزمالك بتخفيض المتطلبات المالية للصفقة من أجل مواصلة التفاوض حول إتمامها فى الفترة المقبلة، لرغبة جهاز الفريق السكندرى فى استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بعدما رحب بذلك.

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يُكثف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم الحالية للتعاقد مع "جناح" بمواصفات خاصة حددها رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، أهمها السرعة وإجادة اللعب على الأطراف يميناً وشمالاً على غرار نجم الفريق السابق محمد بركات.

كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن التزام الاتحاد بصرف راتب المدير الفنى الأجنبى للمنتخب الأول الإسبانى روبرتو جارسيا.

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية علي تخفيض الرواتب الشهرية بنسبة 25٪؜ ، في ظل الأزمة القائمة حاليا بسبب تعليق النشاط الرياضي علي خلفية جانحة كورونا .

وضع مسئولو الزمالك شرطًا بشأن رحيل أى لاعب من الفريق الأبيض، فى الصيف المقبل، وهو أن يقوم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بتوقيع موافقة كتابية حول المسألة، بعدما تلقى عدد من لاعبى الأبيض سواء الحاليين أو المعارين، مجموعة من العروض المختلفة فى الفترة الأخيرة.