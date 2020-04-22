شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: اللاعب الأجنبى لابد أن يكون دوليا وأساسيا فى منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن معايير اختيار اللاعب الأجنبى فى أى نادٍ بالدورى المصرى يجب أن تتم وفقا لعدة شروط.

وقال أحمد بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن من أهم الشروط أن يكون اللاعب دوليا أساسيا فى منتخب بلاده ولاعبا فى دورى قوى قبل التعاقد معه.

كما أشار بلال إلى أهمية توافر إمكانيات تفيد الفريق الذى سيتعاقد معه، مشددا على ضرورة الابتعاد عن اللاعبين قليلى الخبرة.

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وأكد أحمد بلال مسبقا أن التونسى على معلول المحترف فى صفوف الأهلى يستحق لقب أفضل لاعب فى موسم 2019 / 2020، مشيرا إلى أنه يعتبر معلول الأفضل من وجهة نظره لما يتمتع به اللاعب من مهارات وخبرات.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محلياً سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو الغاؤه.