شكرا لقرائتكم خبر عن نصرة عيد نجمة يد الأهلى تتغلب على حظر كورنا بالتمرين المنزلى والصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نصرة عيد نجمة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى عن برنامجها اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت نصرة عيد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنها تستغل وقت الحظر فى ممارسة عدد من الأنشطة، وخاصة فى التدريبات المنزلية.

وأضافت نصرة عيد أنها حريصة على أداء الصلوات الخمسة، واتباع نظام غذائى مع أخصائى تغذية من أجل الحفاظ على وزنها ولياقتها البدنية.

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وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية أبريل وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.