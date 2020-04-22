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الأهلى يجهز خطة تسويق فريق 99 خوفاً من قرار اتحاد الكرة بالإلغاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادى الأهلى حالياً خطة لتسويق فريق 99 بالنادى حال اتخاذ قرار من اتحاد الكرة نهاية الموسم بإلغاء المسابقة التى تُقام حالياً لهذه الفريق بعدما خرجت أنباء من داخل الجبلاية تُفيد بأن الاتحاد قد يتخذ قراراً بإلغاء هذا الجيل، وهو ما سيتم حسمه بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة.

وتواجه جميع مسابقات أتحاد الكرة حالياً التجميد على خلفية وباء الذى اجتاح العالم كله.

ويرغب الأهلى فى تجهيز خطة بديلة لتسويق فريق 99 الذى يقوده عمرو أنور حال صدور قرار رسمى بإلغاء مسابقة هذا الفريق فى كل الأندية، حيث تتجه النية فى القلعة الحمراء لتصعيد بعض لاعبى هذا الفريق لتدريبات الفريق الأول على أن يتم تسويق باقى اللاعبين فى أندية محلية من أجل اكتساب الخبرات اللازمة مثلما حدث من قبل مع أكثر من ناشئ بالاهلي يأتي في مقدمتهم ، كريم نيدفيد وسعد سمير وفوزي الحناوي وناصر ماهر.

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من ناحية أخرى مازال الجهاز الفنى للأهلى يؤجل فكرة التعاقد مع مهاجم أو ظهير أيمن خلال ميركاتو الصيف المقبل، حيث يُفضّل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تدعيم مراكز أخرى قبل تدعيم مركزى الهجوم والظهير الأيمن.

وشهدت الفترة الماضية ترشيحات وأنباء كثيرة حول ضم ظهير أيمن للأهلى بعد رفض أحمد فتحى التجديد للأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالي لنادي بيراميدز، كما تحدث البعض عن إمكانية ضم مهاجم أجنبي أو محلي للفريق الأحمر.

رينيه فايلر يرى أن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيم في الفريق بشكل أهم وأجدر من مركزي الهجوم والظهير الأيمن، يأتى فى مقدمتها المركز رقم 10 أي صانع الألعاب، وكذلك "جناح" ثم مدافع، وبعد ذلك يرى المدرب السويسري إمكانية تدعيم مركزي الهجوم والدفاع بلاعبين محليين لأنه من الصعب التعاقد مع أجانب في هذين المركزين بسبب اكتمال قائمة الأجانب في الفريق.

وحدد فايلر لأدارة الاهلي أولويات تعاقداته خلال كيركاتو الصيف المقبل، ويرغب المدرب السويسري أن تدعيم مراكز صانع الألعاب والجناح والدفاع يأتي في مقدمة الصفقات التى يرغب في إتمامها ثم يأتي بعد ذلك تدعيم الهجوم والظهير الأيمن.

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