شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد الغوص يتبرع بمليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع محمد خميس إبراهيم نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بمبلغ مليون جنيه مساهمةً فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بواقع 150 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و850 ألف جنيه لصالح دعم العمالة الرياضية بالأندية الرياضية غير القادرة على سداد مستحقات العمالة المتضررة من جراء فيروس كورونا.

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الشكر لنائب رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ، مؤكدًا تقديره للدور المجتمعى البارز للمنظومة الرياضية، ووقوفهم ومساندتهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى ضوء قرارات الحكومة المصرية لمواجهة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان أشرف صبحي قد التقى بديوان الوزارة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، ومحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.

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تناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.

وأكد وزير الشباب والرياضة التواصل والمتابعة الدائمة مع اللجنة الاوليمبية للاطمئنان على أحوال اللاعبين وجاهزية خططهم التدريبية للمضى قدماً في تنفيذها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستئناف النشاط الدولي الرياضي.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أرسلت خطابا إلى جميع الاتحادات الرياضية، لمعرفة الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل.