شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يؤهل المصابين فى فترة الإيقاف تحسبا لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة برنامجا تأهيليا خاصا للاعبى الفريق المصابين تحسبا لعودة النشاط الكروى.

كان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء، بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.

ويعانى سموحة من كثرة الإصابات بعد إصابة محمود عزت والسيد فريد المصاب منذ بداية المسابقة.

Advertisements

من ناحية أخرى ربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لأحد ناديى الأهلى أو الزمالك إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب.

ويعد حسام حسن من أهم الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى فى مركز المهاجم بالإضافة لصلاح محسن، الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة.

وأكد حمادة صدقى أن حسام حسن من المهاجمين المميزين وأنه لن يتنازل عنه إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع أن يكون تعويضا على غياب اللاعب.