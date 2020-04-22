شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستحق سيرينو اللعب للأهلى؟ 3 صفقات لاتينية مع الأحمر والمحصلة 7 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو النادى الأهلى الأورجوانى جاستون سيرينو لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، حلا لتعويضا للرحيل المنتظر لنجم الفريق رمضان صبحى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لحسم صفقة نجم صن داونز التى لن تكون سهلة على الإطلاق بسبب تمسك النادى الجنوب أفريقى باللاعب الأورجوانى باعتباره نجم الشباك الأول فى الفريق الجنوب أفريقى، لكن الأهلى يرغب فى الفوز بخدمات اللاعب الذى برز اسمه بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الأخيرين.

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لكن الأوروجوانى لم يكن الأول الذى يطمح الأهلى في ضمه فقد سبقه 3 نجوم لاتينية ارتدت القميص الأحمر من قبل.

لمعرفة الـ3 نجوم التي انضمت من أمريكا اللاتينية للأهلى من هنا

ورصدت إدارة الأهلى مبلغ 3 ملايين دولار لضم الأورجويانى الذى انتقل إلى صفوف صن داونز فى موسم 2017 - 2018 من بوليفار البوليفى، وأحرز مع صن داونز 11 هدفا وصنع 7 أخرى، كما شارك فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية خلال 9 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 4، وشارك أيضا فى بطولة الكأس مع صن داونز فى 4 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين، بالإضافة إلى مشاركته فى 15 لقاء بالدورى الجنوب الافريقى وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وتبلغ قيمته التسويقية 700 ألف يورو.

وكشف خالد على منسق الفريق الجنوب أفريقي، أن الأهلى سلك الطرق الشرعية من أجل التعاقد مع سيرينو، مثلما كان يريد ضم كيجان دوللى قبل 4 سنوات، مشددا أن إدارة صنداونز اتخذت قرارا نهائيا أيضا بعدم التفريط فى اللاعب، وجاء ذلك بعدما استفسرت منهم شفهيا عن الأمر فى جلستين مع المدرب ومجلس الإدارة".