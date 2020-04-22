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المصرى البورسعيدى يفتش عن حارس مرمى فى قطاع الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء بقطاع الناشئين بالنادى من أجل تصعيده للتدريب مع الفريق الكروى بعد العودة للتدريبات من جديد حال الاستقرار على عودة الدورى.

كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.

وقد أدى عدم وجود حارس بديل كفء بالمصرى خلفا لأحمد مسعود الحارس الأساسى الذى داهمته الإصابة لتوديع الفريق البورسعيدى للكونفيدرالية على يد نهضة بركان المغربى بسبب الأخطاء التى وقع فيها أحمد عبد الفتاح الحارس البديل.

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وقد طلب طارق العشرى من ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين تجهيز عدد من لاعبى القطاع فى مراكز المدافع والظهير الأيمن والأيسر ولاعب خط الوسط والمهاجم للإستعانة بهم فى الفريق الأول فى ظل عدم استطاعة المصرى التعاقد مع لاعبين جدد حتى الآن على خلفية العقوبة التى فرضها الاتحاد الدولى على النادى بسبب أزمة لاعب الفريق الشيخ موكورو مع هلال الأبيض السودانى.

من ناحية أخرى أصدر طارق العشرى تعليمات جديدة ووضعها من قبل الجهاز الإدارى للفريق على الواتس آب الذى يضم اللاعبين لاتخاذ بعض الإجراءات الخاصة فى شهر رمضان.

وشدد طارق العشرى على اللاعبين أن أى مخالفة لتلك القرارات ستواجه بكل حزم، خاصة أن الشهر الكريم معروف عنه أن هناك زيادة فى الوزن لبعض اللاعبين بسبب المأكولات والحلوى.

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