الامارات | إلغاء "الفار" في دوري أبطال أوروبا بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء "الفار" في دوري أبطال أوروبا بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "أر إم سي" الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إلغاء الاستعانة بتقنية الفيديو في المرحلة المتبقية من دوري أبطال أوروبا.



وأوضحت أن "يويفا" يرى أنه في حال استكمال المباريات، لن يكون بالإمكان احترام تباعد المسافات في غرفة الحكام.



وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توفير أقصى درجات الأمان عند استئناف مباريات "تشامبيونز ليغ"، وذلك ضمن احترازات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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