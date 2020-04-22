الامارات | الدفاع المغربي يهدد الأهلي والزمالك باللجوء إلى "فيفا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المغربي يهدد الأهلي والزمالك باللجوء إلى "فيفا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الدفاع الحسني الجديدي، يتجه إلى رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد كل من الأهلي والزمالك المصريين.



وأوضحت ان النادي المغربي يحق له الحصول على نسبة 20% من إعارة لاعبيه السابقين، وليد أزارو من الأهلي إلى الاتفاق السعودي، وحميد أحداد من الزمالك إلى الرجاء المغربي.



ونشرت تصريحاً على لسان مسؤول بالنادي رفض ذكر اسمه: "الدفاع سبق وأن راسل كلا من الزمالك والأهلي للحصول على نسبته من صفقة انتقال اللاعبين وليد أزارو المعار لمدة ستة أشهر من الأهلي إلى الاتفاق السعودي وحميد أحداد المعار لموسم واحد إلى الرجاء البيضاوي".



وأضاف: "العقد المبرم بين فارس دكالة وقطبي الكرة المصرية، وتحديداً البند الخامس ينص على أحقية استفادة الدفاع الحسني الجديدي من نسبة 20% من عائدات صفقة انتقال اللاعبين المذكورين إلى فريق آخر، وذلك طوال فترة تعاقدهما مع ناديهما الأهلي والزمالك الملزم كل منهما في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ إبرام عقد الإعارة بتحويل النسبة المنصوص عليها في حساب الفريق الدكالي، وهو الشيء الذي لم يتم لحد الساعة".



ولم يستبعد مسؤول نادي الدفاع الحسني الجديدي إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الأهلي والزمالك بعدما "استنفذ كل الطرق الودية للحصول على نصيبه من صفقتي انتقال كل من أحداد وأزارو إلى البطولتين المغربية والسعودية".