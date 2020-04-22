الامارات | وكيل أعمال مبابي يطلب مبلغ خيالي لانتقاله إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال مبابي يطلب مبلغ خيالي لانتقاله إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد إيفان لومي وكيل أعمال نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، رغبة موكله للعب في نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان النادي الملكي على وشك التوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان لضم مبابي في الصيف المقبل، مقابل 180 مليون يورو، ولكن توقفت المحادثات بين الأطراف المعنية بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال إيفان لومي في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية: "مبابي يريد الانضمام إلى ريال مدريد".

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وأضاف: "كيليان يريد التواجد رفقة قدوته زيدان، وسيصبح أفضل لاعب 9 في العالم".

واختتم: "في سياق عادي يمكننا أن نعتقد أنه سيوقع هذا الصيف مع ريال مدريد، لكنهم الآن لا يستطيعون دفع 300 مليون يورو".