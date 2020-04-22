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الامارات | وكيل أعمال مبابي يطلب مبلغ خيالي لانتقاله إلى ريال مدريد

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد إيفان لومي وكيل أعمال نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، رغبة موكله للعب في نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان النادي الملكي على وشك التوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان لضم مبابي في الصيف المقبل، مقابل 180 مليون يورو، ولكن توقفت المحادثات بين الأطراف المعنية بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس .

وقال إيفان لومي في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية: "مبابي يريد الانضمام إلى ريال مدريد".

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وأضاف: "كيليان يريد التواجد رفقة قدوته زيدان، وسيصبح أفضل لاعب 9 في العالم".

واختتم: "في سياق عادي يمكننا أن نعتقد أنه سيوقع هذا الصيف مع ريال مدريد، لكنهم الآن لا يستطيعون دفع 300 مليون يورو".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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