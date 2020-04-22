الامارات | "يويفا" يكشف حقيقة طلب منظمة الصحة العالمية إيقاف كرة القدم حتى 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن "يويفا" يكشف حقيقة طلب منظمة الصحة العالمية إيقاف كرة القدم حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أبريل 2020 أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة "ديلي ستار" عن حقيقة طلب منظمة الصحة العالمية إيقاف مسابقات كرة القدم في أوروبا حتى نهاية 2021.



وذكرت أنها تواصلت مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي نفى تلقيه طلباً من منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل أن قارة أوروبا تعد الأكثر تتضررا من جائحة كورونا.



وأشارت إلى أن الأنباء التي ذكرت أن المنظمة شددت على إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي حتى نهاية 2021، ليس لها أساس من الصحة، موضحة أن "يويفا" يعمل على استكمال الموسم الحالي، وفي الوقت نفسه عدم التأثير سلباً على روزنامة الموسم المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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