الامارات | 6 أندية أوروبية تتصارع على لاعب زملكاوي

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية أوروبية تتصارع على لاعب زملكاوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل لاعب فريق الزمالك المصري، المغربي أشرف بن شرقي، في دائرة اهتمامات ستة أندية أوروبية، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء، بعدما تألق اللاعب بشكل ملفت هذا الموسم مع "الأبيض"، قبل تجميد الأنشطة حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة فووت ميركاتو: "المهاجم المغربي الشاب محط اهتمام 3 أندية فرنسية هي مونبلييه ونيس وستراسبورغ، بجانب وجود منافسة من 3 أندية أوروبية أخرى، وهي أوليمبياكوس اليوناني، طرابزون سبور التركي، وستاندردلياغ البلجيكي، حيث يسعى السداسي للتعاقد مع مهاجم الزمالك، أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات المقبلة".

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وقدم المغربي موسما مميزاً حتى الآن، ويستحق أن يحصل على لقب أفضل محترفي "الأبيض" هذا الموسم بالأرقام، لما أحرزه من أهداف وصنعه لزملائه.

وتصدر بن شرقي قائمة هدافي الزمالك في المباريات التي خاضها تحت قيادة الفرنسي كارتيرون، حيث شارك في 16 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالهم 8 أهداف، فيما صنع 5 أهداف أخرى.