الامارات | روبيرتو كارلوس: انتقالي إلى ريال مدريد تم في 10 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن روبيرتو كارلوس: انتقالي إلى ريال مدريد تم في 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الدولي السابق في المنتخب البرازيلي، والجناح الأيسر في نادي ريال مدريد، روبيرتو كارلوس، عن أن 10 دقائق فقط كانت وراء انتهاء علاقتي بإنتر ميلان الإيطالي، ورحيلي إلى ريال مديد.

وأدلى كارلوس بالعديد من التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، تولى نقلها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحدث خلالها كارلوس عن العديد من الأمور، أبرزها كيفية انتقاله إلى ريال مدريد، وأفضل هدف سجله، وأصعب مهاجم شاهده في مسيرته الكروية الممتدة بين عامي 1991 و2015.

وقال كارلوس في تصريحاته، إن: "النجاح في تسجيل سبعة أهداف في مبارياتي السبع الأولى مع إنتر ميلان، كان وراء الدفع بي للعب في مركز المهاجم بدلاً من مركز الجناح، ما جعلني أعاني كثيراً، ودفعني للحديث مع موراتي لإخباره بأنني لا أريد مواصلة اللعب في مركز الهجوم، إذ كان علي المشاركة في كوبا أميركا خلال ثلاثة أشهر، لأعقد اجتماعاً مع لورينزو سانز، وفي غضون 10 دقائق فقط انتهت علاقتي بإنتر ميلان، ورحلت إلى ريال مدريد".

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وأكد البرازيلي كارلوس، أن هناك مهاجمين أقوياء عدة واجههم في مسيرته، كالكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة الإسباني السباق، لكنه يرى أن زميله في النادي الملكي والدولي البرتغالي لويس فيغو كان الأقوى بين المهاجمين كافة الذين عاصرهم.

واعتبر روبيرتو، أن هناك أكثر من هدف مميز يجوب في ذاكرته، إلا أن أفضلها مع ريال مدريد كان الهدف الذي سجله في الكلاسيكو أمام برشلونة، ومع المنتخب البرازيلي كان في مرمى شباك فرنسا في عام 1997.

وعن تأثيره في مواطنه مارسيلو في النادي الملكي، قال كارلوس: "كانت هناك نصائح كثيرة له، إلا أن مارسيلو قائد، بل هو أحد قادة أكبر نادي في العالم، وعندما انضم إلى ريال مدريد، وهو في الـ17 من عمره، كنت أتحدث معه، لقد صنع تاريخه الرائع لأجله ليس من أجلي، ومارسيلو هو ظاهرة في كرة القدم".