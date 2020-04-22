شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: أتوقع عدم عودة الدوريات في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، عدم عودة الدوريات حول العالم، والتي توقفت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «الحضري»، في حور مع صحيفة الرياضية السعودية: «أتوقع عدم عودة الدوريات في العالم، لأن عودة اللاعبين إلى التدريبات ستأخذ وقت طويل أقلها شهر، ومن وجهة نظري أرى إبقاء الوضع كما هو عليه، والتفكير في الموسم الجديد».

وردا على سؤال حول النادي الأقرب إلى قلبه بعدما لعب في صفوف أكثر من ناد، قال «الحضري»: «كل الأندية التي لعبت لها قضيت فيها أيام جميلة، ولكل نادٍ مكانة خاصة في قلبي، ولكن يظل النادي الأهلي المصري صاحب الفضل على وهو الذي قدمني للجماهير والشهرة».

وقال «الحضري» إنه كان مشغولاً في الفترة الأخيرة بتلقي 5 دورات في أوروبا، وأنه اتخذ قرار الاعتزال وعدم اللعب مرة أخرى.

وأشاد الحضري بالدوري السعودي، قائلا إنه من الدوريات التي يعتز بها، ومن أميز الدوريات التي طبقت الاحتراف على أعلى مستوى، وبسبب ذلك الكرة السعودية تقدمت كثيراً، وهو الدوري الأفضل مع الدوري المصري على مستوى المنطقة.

وفيما يخص فترة احترافه بالسعودية من خلال نادي التعاون، علق: «تجربة لا تُنسى، قضيت معهم أيام جميلة، والتعاون من الأندية المحترمة جداً ولم أشعر بغربة معهم، ولديه مجلس إدارة متميز برئاسة محمد القاسم وعاملوني كأني في بلدي تماماً.. أنا سعيد بتلك التجربة الرائعة».

Advertisements