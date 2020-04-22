شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة.. محمد صلاح يحافظ على لياقته رغم الحظر الصحي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض النجم المصري محمد صلاح محترف ليفربول الإنجليزي عضلاته ولياقة جسده رغم فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر نجم «الريدز» صورة له عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، بدون قميص ووضحه عليه إبراز عضلاته وحفاظه على وزنه المثالي في دلالة لالتزامه بتمارين اللياقة المنزلية.

ويقضي صلاح فترة العزل الذاتي في منزله بلندن وشارك متابعيه سابقا صورا من تدريباته اليومية.

وسجل صلاح 20 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول خلال هذا الموسم، قبل أن يتوقف بسبب فيروس «كورونا»

View this post on Instagram View this post on Instagram 🙂 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Apr 22, 2020 at 5:29am PDT Advertisements A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Apr 22, 2020 at 5:29am PDT

وسجل اللاعب البالغ 27 عاما 16 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانج الوصيف برصيد 17 هدفا، وثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.