شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد لاعبى التنس يسمح بالمباريات الاستعراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اتحاد لاعبى التنس المحترفين، إن اللاعبين يملكون الحرية فى المشاركة بمباريات استعراضية أثناء فترة توقف النشاط حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن يجب عليهم إعطاء الأولوية لصحتهم والحذر من أى ممارسات فاسدة. وتسبب توقف النشاط فى معاناة لاعبى الدرجات الأدنى الذين يعتمدون فى حياتهم اليومية على دخلهم من المشاركة البطولات.

وأضاف: «اللاعبون محترفون ويعملون بشكل مستقل ويملكون الحرية فيما يتخذونه من قرارات بشأن أنشطتهم أثناء توقف المنافسات».

وأكد باتريك مراد أوجلو مدرب سيرينا وليامز، أن أكاديمية التنس التى يمتلكها فى جنوب فرنسا ستستضيف بطولة مدتها 5 أسابيع تبدأ فى مايو المقبل، وستمنح اللاعبين فرصة العودة للملاعب فى خضم جائحة كورونا. وذكرت صحيفة تليجراف أن ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية ستستضيف بطولة استعراضية بدون جماهير بداية من الشهر المقبل. وأفادت البطولتان بالامتثال لمتطلبات التباعد الاجتماعى لضمان سلامة اللاعبين والمدربين.

وأضاف اتحاد لاعبى التنس المحترفين «نفهم أن بعض المباريات الاستعراضية ربما تبدأ فى المكان والزمان الذى تسمح فيه قيود الحكومات المحلية بذلك، هذه فرصة جيدة للاعبينا لخوض مباريات تنافسية وجنى بعض الدخل». وتبحث أكاديمية نادال فى مايوركا بإسبانيا تحويل ملاعبها لاستضافة أبرز اللاعبين للتدريب والتنافس فى المباريات فيما بينهم، وسيتم بث هذه المباريات فى جميع أنحاء العالم.