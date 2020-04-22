شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد: «إبراهيموفيتش» سبب تطور أدائى مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، عن السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالى، وكيف ساعده فى تطويره عندما كانا زميلين فى صفوف الشياطين الحمر ليصبح نجم مانشستر يونايتد.

واقتحم اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، فرقة كبار الشياطين الحمر فى موسم 2016- 2017 عندما كان مراهقًا واستقر بسرعة، وسجل 11 هدفًا وقدم ستة تمريرات حاسمة. قال راشفورد، فى تصريحات لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن زلاتان إبراهيموفيتش كان له عامل مهم فى تطوره كلاعب كرة قدم عندما كان فى صفوف مانشستر يونايتد.

وأشار لاعب مانشستر يونايتد: «كانت عقليته رائعة، لم يهتم بما سيقوله أى شخص عنه بسبب عقليته، كان مفتاح تطورى، خاصة عندما كان مورينيو هناك لأنه لعب معه من قبل». وأكد المهاجم الدولى الإنجليزى أنه يعتقد أن فترة توقف المنافسات بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، تشكل فرصة أمامه للتعافى بشكل كامل من إصابته فى الظهر. وتعرض راشفورد لإصابة بكسر مزدوج فى يناير الماضى، واعترف بأنه كان سيتعجل العودة للاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التى كانت مقررة صيف العام الحالى.

ولكن بعد توقف جميع منافسات كرة القدم فى إنجلترا حتى شهر مايو المقبل، على الأقل، نال راشفورد الوقت الكافى للتعافى.

وقال راشفورد للمدونة الصوتية (بودكاست) لمانشستر يونايتد: «ربما كنت سأعود للفريق منتصف إبريل أو نهاية الشهر». وأضاف: «ولكن هذا كان تسرعا بالطبع، حيث إننى لم أكن أرغب فى الغياب خلال الصيف». وتابع: «أشك فى أننى كنت سأصبح لائقا بنسبة 100 فى المائة فى هذه البطولة (يورو 2020) أو فى نهاية الموسم، ولكن هذا ما كنت أسعى إليه». وقال راشفورد إنه يكثف تدريباته المنزلية خلال فترة التوقف بسبب وباء كورونا، ولكنه سيحصل على وقت كاف.

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