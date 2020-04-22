شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس يوفنتوس لـ«بوفون»: نريدك أن تبقى معنا حتى الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أندريا آنييلي رئيس نادي يوفنتوس، من الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى بيانكونيري الاستمرار مع الفريق للموسم المقبل.

البالغ من العمر 42 عاما، عاد إلى صفوف يوفنتوس بعدما قضى الموسم الماضي في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» فإن آنييلي طلب من بوفون البقاء في تورينو قائلا: «نريدك أن تبقى معنا حتى الاعتزال».

ورد بوفون على رئيس النادي الايطالي قائلا: إذا كانت ترى أن هذا مناسبا فأنا يسعدني ذلك. الموسم المقبل سيكون السادس والعشرين في عمر بوفون كلاعب كرة قدم محترف، وسيصبح ثالث أكبر لاعب يشارك في الدوري الإيطالي، حيث سيبلغ 43 عامًا في يناير المقبل.

بدأ بوفون مشواره في صفوف بارما عام 1994، ثم انتقل إلى يوفنتوس مطلع موسم 2001/2002 وقضى بقميص بيانكونيري 17 موسما ثم رحل إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد قبل عودته مجددا إلى صفوف السيدة العجوز.

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