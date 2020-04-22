شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يدعو لمبادرة تجمع الرياضيين بكافة الأنشطة لمواجهة آثار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت لجنة ضبط الأداء الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستخدام تقنية الاتصال الرقمى، وأوصت اللجنة بمناشدة كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بالالتزام بالضوابط المهنية الصادرة عن المجلس والقيم الأخلاقية وعدم إثارة التعصب والفتن أو الإساءة إلى الرموز الرياضية.

وتهيب اللجنة بكافة الوسائل الدعوة لمبادرة تجمع الرياضيين بكافة الأنشطة والانتماءات الرياضية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا. وتشيد اللجنة بالمبادرات التي دعا إليها بعض لاعبي الناديين الأهلي والزمالك في هذا الشأن.