رغم العزل المنزلى.. كريم بامبو يتلقى عروضا محلية للرحيل عن الزمالك

جدة - عمرو شويل

تلقى كريم بامبو، صانع ألعاب الزمالك، مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز، خلال فترة الانتقالات المقبلة، فى ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض.

وكشف بامبو للمقربين منه إنه لم يطلب الرحيل من الزمالك وأي أمر يخص مستقبله مع الفريق سيكون بالعودة إلى إدارة النادى الأبيض، مشددا إن مسألة مشاركته مع الأبيض من عدمه تعود للرؤية الفنية وإنه يركز حاليا فى التدريبات المنزلية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ووضع مسئولو الزمالك شرطًا بشأن رحيل أى لاعب من الفريق الأبيض، فى الصيف المقبل، وهو أن يقوم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بتوقيع موافقة كتابية حول المسألة، بعدما تلقى عدد من لاعبى الأبيض سواء الحاليين أو المعارين، مجموعة من العروض المختلفة فى الفترة الأخيرة.

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وأوضح مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض لن تسمح برحيل أي لاعب سوى بموافقة كتابية من المدرب الفرنسى، فيما طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون، إعداد تقرير مفصل عن أوزان اللاعبين خلال الوقت الحالى وكذلك معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم ومدى التزامهم بخوض التدريبات بصورة يومية وحالة كل لاعب خلال الوقت الجارى فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.