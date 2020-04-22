شكرا لقرائتكم رابطة الدوري السويسري تخطط لاستئناف المنافسات دون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم يوم الأربعاء أن إقامة المباريات بدون جمهور هو الخيار الوحيد للتغلب سريعاً على أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لكنها لم تكشف عن وقت محدد لاستئناف المنافسات.

ويتعاون مسؤولو رابطة الدورى السويسرى لكرة القدم مع معهد مكافحة الأمراض المعدية في بيرن، لوضع خطة للوقاية من انتقال العدوى.

وذكرت الرابطة أنه باستئناف المباريات بدون جمهور، واقتران ذلك بمفاهيم إدارة المخاطر والإشراف العلمي، فإن الرابطة أرادت أن تبعث بإشارة بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا.

وأضافت الرابطة في بيان: في هذه المرحلة، يبدو أن هذا هو السبيل الوحيد المتاح من أجل إنقاذ الإطار الحالي لكرة القدم الاحترافية في سويسرا، مع الالتزام بالإجراءات المهمة لحماية اللاعبين والمواطنين.