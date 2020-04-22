عضو تنفيذية كاف: ربما نحتاج عدة أشهر أو عام لاستئناف البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، عن رأيه في مصير البطولات القارية على مستوى القارة الأفريقية.

بوشماوي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، إن تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.

وأضاف بوشماوي خلال حواره مع الصحيفة الفرنسية :"حتى الآن لا نعرف موعد نهاية الفيروس سواء كان بعد شهر أو ستة أشهر أو حتى 12 شهرًا، تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الصحة أولاً".

وأكمل :"علينا أن نكون يقظين بشأن الانتشار المحتمل للفيروس في ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة، قارة أفريقيا تغلبت في وقت سابق على أزمات صحية عديدة مثل فيروس إيبولا، وهذا ما يدعو للتفاؤل".

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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن تأجيل موعد دور نصف النهائي والنهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية حتى إشعار آخر على خلفية فيروس كورونا.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي، والزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني وحسنية أغادير ضد نهضة بركان في قمة مغربية ضمن قبل نهائي الكونفيدرالية.

وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية للكونفدرالية يوم 24 مايو المقبل على ملعب استاد الأمير مولاي عبد الله في المغرب، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 من الشهر نفسه في دوالا بالكاميرون.

يُذكر أنه تقرر في وقت سابق تأجيل مباريات الدور قبل النهائي للمسابقتين، بعدما كان محددا لجولتي الذهاب والإياب بين الأول والثالث من مايو، وبين الثامن والعاشر من الشهر نفسه.