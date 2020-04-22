وزير الرياضة الايطالي: "في الأيام المقبلة" سنحدد موقفنا من العودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -منة عمر:

قال فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الايطالي، إن قرار استئناف الأندية للتدريبات في إيطاليا سيتم اتخاذه "في الأيام القليلة المقبلة".

والتقى سبادافورا مع رؤساء أندية الكالتشيو اليوم الأربعاء، لمناقشة موعد استئناف كرة القدم وسط جائحة الفيروس التاجي، بدءًا من التدريب في أوائل الشهر المقبل.

Advertisements

وقال الوزير بعد الاجتماع: "لقد ناقشنا السيناريوهات المختلفة، وفي الأيام القليلة المقبلة، بعد التشاور مع وزير الصحة، سنصدر قراراتنا بشأن إمكانية العودة للتدريبات".

وكانت أندية الدوري الايطالي العشرين ، قد اجتمعت أمس الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس،، لمناقشة وضعية الموسم الحالي 2019/2020 بعد إيقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، وصوتت بالإجماع على استكمال الموسم.

وجاء بيان الأندية كالآتي: "إن استئناف النشاط الرياضي، سيتم وفقًا لمؤشرات الاتحاد الدولي (فيفا)، الاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالإضافة إلى الامتثال للبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين والعاملين".