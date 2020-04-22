في بيان رسمي.. إلغاء مباريات الدوري الوطني في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

صوتت أندية الدوري الوطني لصالح إنهاء موسم 2019/20 بوضعه الحالي وإلغاء جميع المباريات المتبقية.

وحث مجلس إدارة الدوري الأندية في أقسامه الثلاثة على التصويت لصالح إنهاء الموسم دون خوض باقي المباريات بسبب فيروس كورونا.

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وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" نقلا عن بيان الرابطة، فإن 90٪ من أندية الدوريات الوطنية (من الدرجة الخامسة للأدنى) أيدت اقتراحًا بإنهاء الدوريات التي تم تعليقها منذ 16 مارس، بينما لم تصوت بعض الأندية في الدوري الوطني الشمالي، والدوري الوطني الجنوبي، لكنها مازالت لديها فرصة للقيام بذلك ، إلا أنها "لن تغير النتيجة".

كما أكد بيان الرابطة، أن حسم بطاقات الترقية والإقصاء مازال قيد النظر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للدوري الوطني، مايكل تاترسال: "في الوقت الذي تصارع فيه البلاد بأكملها مع التأثير المدمر لفيروس كورونا، فقد تم إلغاء مباريات الموسم المتبقية".