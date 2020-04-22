يويفا: منظمة الصحة العالمية لم تخاطبنا بشأن تجميد النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأربعاء، عن تقدم منظمة الصحة العالمية بطلب بشأن تعليق الأنشطة والمسابقات حتى عام 2021 على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المتحدث الرسمي لليويفا في تصريحات نقلتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم الأربعاء :"منظمة الصحة العالمية لم تطلب تعليق كرة القدم حتى عام 2021، نحن في محادثات مستمرة بشأن استئناف الموسم (2019 - 2020) عندما يكون الوضع أمن".

وشدد :"ما تردد عن توصية منظمة الصحة العالمية بإلغاء النشاط ليس صحيحًا، المنظمة لم توص أبدًا بتعليق أو إلغاء ممارسة كرة القدم حتى عام 2021".

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ونفى المتحدث الرسمي لليويفا قيام الاتحاد الأوروبي عن وجود نية باختيار الفرق وفقًا للتصنيف للمشاركة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوربا ليج".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، مرة أخرى من أجل تقديم بعض المقترحات على الأعضاء البالغ عددهم 55 عضوًا، أملاً في حل هذه الأزمة لاستكمال البطولات المحلية في جميع أنحاء أوروبا.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس اقتراح حول مشاركة الأندية في بطولتي دوري أبطال أوروبا واليوربا ليج وفقًا للتصنيف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوصى في وقت ذلك الاتحادات المحلية في القارة العجوز لاستئناف النشاط الرياضي حيث تتوقف جميع المسابقات حاليًا بسبب فيروس كورونا.