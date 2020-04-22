محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
تحدث محمد إبراهيم مدرب فريق الاتحاد السكندري، عن موقف زعيم الثغر من ضم صالح جمعة لاعب الأهلي، إلى جانب عودة أحمد رفعت إلى صفوف الزمالك.
وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال إبراهيم: "الفترة الحالية لم تشهد دخول النادي في أي مفاوضات مع لاعبين لعدم معرفة مصير الدوري".
ووتابع: "لم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة لاعب الأهلي كما تردد في الفترة الماضية".
وعن موقف أحمد رفعت قال:" لم نتلق أي عرض رسمي من الزمالك يفيد بعودة اللاعب الموسم المقبل، ولم نتخذ قرارًا يخص اللاعب و مصيره".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد لمصراوي: لم نفاوض صالح جمعة.. والزمالك لم يطلب لاعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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