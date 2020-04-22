الإنتاج يرد.. هل يرحل عامر عامر للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أوضح خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، موقف ناديه من رحيل الحارس عامر عامر لصفوف الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مدير الكرة بالإنتاج قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء :"تحدث معنا وكيل مفوض من النادي الأهلي لضم عامر عامر حارس الفريق".

وأضاف مهدي :"النادي لم يصله أي عرض رسمي حتى الآن من النادي الأهلي، لكن إدارة النادي ترحب برحيل عامر عامر للنادي الأهلي".

Advertisements

وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من عامر عامر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللاعب لا يمانع الرحيل والانضمام لصفوف الأهلي في الفترة المقبلة,

وشدد المصدر، أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يرحب بالانتقال للأهلي وخوض هذه التجربة.

وكان أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، نفى دخول ناديه في مفاوضات مع عامر عامر والذي ينتهي عقده مع الإنتاج بنهاية عام 2021.

جدير بالذكر أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، كشف في تصريحات تليفزيونية أنه لا ينوى دعم مركز حراسة المرمى في الصيف المقبل على الرغم من إعلان شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي مما يعني تواجد محمد الشناوي وعلي لطفي بجانب الحارس الصاعد مصطفى شوبير.