وزير الرياضة يشكل مجلس إدارة جديد لمركز شباب الوفاء والأمل

أصدر الدكتور أشرف صحبي وزير الشباب والرياضية قرارا وزاريا، بتعيين مجلس إدارة جديد لمركز شباب الوفاء والأمل بالهرم برئاسة محمد عبد المطلب حسن ضمن التعيينات الجديدة لعدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة.
وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز شبابالوفاء كل من محمد عبد المطلب حسن رئيسا لمجلس الإدارة ومعه شريف محمد عبد الرحمن نائبا للرئيس ويسرا على محمد آمين الصندوق وأعضاء المجلس أحمد حمزة على و أحمد فريد إبراهيم و زينب محمود محمود و أحمد على أحمد شندي و أحمد مجدي إبراهيم.
وقد تم تشكيل لجنة من محافظة الجيزة ومديرية الشباب الرياضة لتمكين المجلس الجديد من دخول المركز بشكل رسمي لأداء مهام عمله المكلف بها خلال الفترة القادمة بعد موافقة وزير الشباب والرياضة على الأسماء التي تتولي المهمة.
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