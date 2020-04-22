جيمي كاراجر : ليفربول يحتاج صفقتين.. ويوجه نصيحة لـ كلوب

أكد جيمي كاراجر مدافع فريق ليفربول الإنجليزي السابق، أن الريدز يحتاج لإبرام صفقتين في الصيف المقبل لتدعيم الصفوف.
وأدلى كاراجر بتصريحات لشبكة سكاي سبورتس العالمية، اليوم الأربعاء، حيث أكد أن ليفربول يحتاج لإبرام صفقتين أحدهما في ظهير أيسر والآخر في الخط الهجومي.
وأوضح مدافع ليفربول السابق، أن الريدز يحتاج لظهير أيسر بجانب أندري روبرتسون الذي يعد الوحيد في هذا المركز، وفي الصفقة الأخرى هي مهاجم صريح بجانب أوريجي.
وارتبط نادي ليفربول بالتفاوض مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني والذي يعد أحد أفضل المهاجمين فيالوقت الحالي في القارة الأوروبية.
كما وجه جيمي كاراجر نصيحة إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول بشأن العمل على تقليل مستوى أعمار لاعبي الريدز في المرحلة المقبلة/ مستدلًا بثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو الذين تتفاوت أعمارهم بين 27، 29، 30، مشيرًا أن يورجن كلوب ينبغي عليه العمل على إيجاد حل لتلك الأزمة المستقبلية لليفربول.
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