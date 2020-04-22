حرص محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تعقيم مسؤولي الأندية خلال اجتماعهم باتحاد الكرة اليوم الأربعاء للوقاية من انتشار فيروس كورونا. يطبق اتحاد الكرة الإجراءات الوقائية من خلال مطالبة الموظفين بارتداء الكمامات بجانب قياس درجة الحرارة لكل شخص يحضر للاتحاد وكذلك وضع المواد المعقمة في كل أرجاء الاتحاد وتعقيم المقر. الكمامات بجانب قياس درجة الحرارة لكل شخص يحضر للاتحاد وكذلك وضع المواد المعقمة في كل أرجاء الاتحاد وتعقيم المقر. اجتمعت اليوم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني مع كل من النائب طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي وسعد صندوق رئيس نادي الرجاء، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح ، حيث تواكب الاجتماع مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط. الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني مع كل من النائب طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي وسعد صندوق رئيس نادي الرجاء، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح ، حيث تواكب الاجتماع مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد فضل يعقم مسؤولي الأندية في اتحاد الكرة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.