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رابطة الدوري السويسري توصي بإقامة مباريات الكرة بدون جمهور

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قالت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن إقامة المباريات بدون جمهور الخيار الوحيد للتغلب سريعاً على أزمة وباء فيروس .

 ولم تكشف الرابطة عن الوقت

المحدد لاستئناف المنافسات.

وأضافت الرابطة في بيان: يبدو أن هذا هو السبيل الوحيد المتاح  حاليا من أجل إنقاذ الإطار الحالي

لكرة القدم الاحترافية في سويسرا، مع الالتزام بالإجراءات المهمة لحماية اللاعبين والمواطنين.

واكدت الرابطة أنه باستئناف المباريات بدون جمهور واقتران ذلك بمفاهيم إدارة المخاطر فإن الرابطة أرادت أن تبعث بإشارة بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا.

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