اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تواصل اجتماعاتها مع الجمعية العمومية

في إطار سلسلة اجتماعات مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم للاستماع إلى آرائهم في مجمل اهتمامات أسرة كرة القدم وبنود اللائحة الجديدة للاتحاد. للاتحاد. اجتمعت اليوم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني مع كل من النائب طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي وسعد صندوق رئيس نادي الرجاء، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح ، حيث تواكب الاجتماع مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط. النادي الأوليمبي وسعد صندوق رئيس نادي الرجاء، بالإضافة إلى مندوبين عن عدد من أندية محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح ، حيث تواكب الاجتماع مع توزيع شيكات الدعم المقررة للأندية لمواجهة ظروف توقف النشاط.

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